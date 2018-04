...till Nils-Erik på Stora coop i Boden. Så genomtrevlig och tillmötesgående och med stor reskpekt för oss äldre kunder.↔↔Nöjd pensionär

...till all personal vid Medicinavd 61 och Kirurgavd 53, Sunderby sjukhus och till Bodens kommuns hemsjukvård och hemtjänst för all god vård och omsorg av mamma under hennes sista tid.↔Stina

...till personalen på avd. Svalan vid Ängsbacken i Pajala för berömvärd omvårdnad av de boende.↔↔God man

...till våra fantastiska mammor Thyra Lidström och Karin Gimås som skött våra hundar under tiden vi gått en utbildning.↔↔Åsa och Jan-Erik

...till Avd. 53 på Sunderbyns sjukhus är väl värd veckans ros alla dagar.↔↔Tacksam patient

...till den fantastiska gruppen Hemsnickrat från Lansjärv, som gav en bejublad föreställning i Överkalix på PROs 70-års fest. Sång, musik och en dialog på bondska.↔Nöjda gäster

...till vår fastighetsägare som skottat fram våran grill så vi kan sitta och grilla i vårsolen.↔↔Hyresgästerna på ↔Lasarettsgatan 47

...till Inge och Bengt i Sattajärvi som tog så väl hand om oss när vi var på besök till rengärdet.↔↔Sattajärvi förskola

...till alla er som och på ett eller annat sätt hjälpt oss för att genomföra konstutställningen #vägenäringetBB.↔↔Lina Maria Viitala och Carina Kero Esberg

...till all personal vid akuten och rehabavdelningen i Kiruna sjukhus för trevligt bemötande och all vänlighet.↔Eila

...till Ture Töyre för fina och härliga skoterleder runt Rutvik.Toppen! Hoppas på flera fina år.↔↔Rutviksborna

...till Hjärt/Lung i Norrbotten för en mycket intressant föreläsningsdag i Piteå 10/4.↔↔nybliven ”KOLare”