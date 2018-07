Linus Bylund har tio års erfarenhet av att klippa gräs. Han är Head Green Keeper för Luleå Golfklubbs golfbana och vet precis hur man ska gå tillväga om man vill ha en levande gräsmatta.

Tips 1:

”Gödsla tre gånger per år. Sent på våren, mitt på sommaren och tidigt på hösten. Då får du gräset att konkurrera mot ogräs. Om du gödslar tre gånger per år i några år har du inget ogräs kvar på sikt. När du gödslar måste du vattna för att få ned det i marken.

Tips 2:

”Klipp ofta! Beroende på hur mycket gräset växer. Du ska bara klippa av en tredjedel av gräsets totala längd, oavsett hur högt det är. Vi klipper greenen på tre millimeter vilket gör att vi måste klippa varje morgon. En gräsmatta hemma ska vara mellan 30-50 millimeter”.

Tips 3:

”Är det riktigt blött så kan du lufta gräsmattan. Du sticker massa hål med piggar i marken. Det finns exempelvis vertikalskärare om det är riktigt blött. Det hjälper till att torka ytan. Man kan även göra det om man upplever att gräsmattan är svampig, blöt och fuktig. Då hjälper man till att få ner syret i gräset”.

Tips 4:

”Det är svårt att göra fel och det är svårt att döda en gräsmatta. Om det blir en torra sommar är det bra att vattna gräsmattan med vattenspridare”.