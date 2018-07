Nöje Inför Stockholm Pride och Europride lanserar Spotify podcasten "Identify" där sju hbtq-profiler talar om sina personliga resor, och om hur deras liv har formats av musik.

Programleder gör videobloggaren Thomas Sekelius, som förra året gjorde pridelåten "One more in the crowd".

"'Identify' handlar om hur musik har påverkat en själv – och hur man hittat sin identitet via musik. Att höra människor prata om hur de hittade sig själva och hur de gick från osäkra till att stå på stadiga ben, det tycker jag är jätteinspirerande att lyssna på", säger han i ett pressmeddelande.

Bland gästerna finns bland annat skådespelaren Saga Becker, aktivisten Juliet Atto och artisten Gabriel Fontana.

Till varje avsnitt har gästerna skapat en personlig spellista för att visa vilka låtar som har format dem.