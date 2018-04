Spotifys börsnotering i New York den 3 april är en av de mest uppmärksammade svenska noteringarna någonsin. Bolagets intåg på börsen sker via en direktnotering vilket gör att introduktionspriset sätts av marknaden efter New York-börsens öppning på tisdag eftermiddag.

– En sjundedel av svenskarna är intresserade av att köpa aktier i Spotify, och bolaget har potential att bli en ny svensk folkaktie i klass med H&M och Ericsson. Jag tror att det finns både en rationell och en känslomässig sida bakom det stora intresset. De svenska spararna ser stor potential i bolagets kraftiga tillväxt och möjlighet att hitta nya intäktsströmmar. Samtidigt känner vi stor stolthet inför att världens största streamingtjänst för musik är svensk, och det kan påverka våra investeringar. Det råder dock stor osäkerhet kring bolagets utveckling på börsen den första tiden. Kombinationen av att bolaget ännu inte går med vinst och att de väljer den ovanliga metoden direktnotering, gör att spararna bör förbereda sig på en skakig resa, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet, i ett pressmeddelande.

Undersökningen är gjord av data- och marknadsundersökningsföretaget Syno International och är representativt för det svenska samhället vad gäller kön, ålder, region, inkomst och utbildning. Undersökningen gjordes via en webbpanel 22-29 mars med 1 153 respondenter mellan 18 och 80 år.

När Telia-aktien introducerades år 2000 köpte en miljon svenskar "folkaktien" för 85 kronor styck och köpsnittet låg på 8 500 investerade kronor för 100 stycken. Sedan började raset och som värst låg den på 21 kronor.