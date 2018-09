Krögaren Anders Alfredsson meddelande under måndagen att två av Umeås mest kända krogar, Allstar och Runt hörnet, begärs i konkurs.

”En entreprenörs värsta mardröm är att mot sin vilja bli tvingad att kasta in handduken för en verksamhet man fortfarande tror på och brinner för! Många duktiga entreprenörer har tyvärr fått uppleva denna mardröm under sista tiden i Umeå, och idag blir den även verklighet för mig, Anders ”Ford” Alfredsson. Med stor sorg i hjärtat lämnar jag idag in en konkursansökan för bolagen som driver restaurang Allstar – the Fabulous Sportsbar och restaurang Runt Hörnet.”