Rekordmånga ledare från Norrbotten hade i år nominerats till det ärofyllda priset Årets ledare, som delas ut av Norrbottens Media, Norrbottens Affärer och IOH organisationsutveckling. Efter noggrant juryarbete utsågs tre finalister och till sist en vinnare: Anna Andersson.

Det var en rörd varuhuschef som fick motta priset av Norrbottens Affärer.

– Det känns helt ofattbart, jag är chockad och hedrad. Jag är darrig i hela kroppen nu. Jag är jätteglad!

Kollegorna på Elgiganten samlades i butiken för att hylla sin chef med applåder, kramar och en present.

– Jag tyckte att det var stort och häftigt bara att bli nominerad. Speciellt när jag såg de andra finalisterna – enhetschefen på BB och chefen på Djursjukhuset. Att få nämnas i det här sammanhanget känns jättehäftigt och stort för mig, säger Anna Andersson.

– Eftersom att det är medarbetarna som nominerat mig tänker jag att jag har lyckats få dem att känna sig sedda och utvecklas på arbetsplatsen. Vi har en jäkligt bra företagskultur, alla tycker att det är roligt att komma till jobbet. Även om vi såklart har krav och budgetar som ska hållas så är det ändå roligt.

– Människorna är det som gör att det är så roligt att komma till jobbet. Sedan är det väldigt varierande, vi är i en bransch där det händer väldigt mycket, man får alltid vara på tårna.

– Vi har precis gått ur en stor omorganisation som var en stor utmaning. Att hålla uppe det här goda klimatet, att vi har roligt fastän det är mycket som händer, att alla ska känna att det mynnar ut i något positivt. Sedan har vi ständigt utmaningar när vi går in i olika perioder, med ombyggnationer och kampanjer. Vi lämnar black friday och ska på några timmar skylta om butiken och gå all in för jul.

– Jag laddar mina batterier genom att träffa andra människor. För mig är det sociala ett sätt att koppla av. Sedan är det skönt att ha en lugn hemmakväll, se en film och spela spel med vänner.

– Det är svårt ibland. När man jobbar som ledare kan det komma samtal, saker som händer, sådant jag gärna vill ta med mig hem eftersom jag brinner för det. Men det är viktigt att faktiskt koppla bort när man behöver det, annars skulle jag nog inte ha samma energi hela dagarna.

– Engagemang, jag är en väldigt engagerad ledare som bryr mig om människor och brinner för det jag gör. Sedan är det viktigt att kunna prioritera trots att det är många bollar i luften och mycket som är akut här och nu.

– En jag kan nämna är vår tidigare HR-ansvariga Anna Lundvall. Hon lyckades verkligen sprida engagemang, visa vad det innebär att brinna för det man gör, att se andra människor och att våga göra fel.

– Jag är stolt över min resa, att gå från ”extring” varannan helg till att få jobba som varuhuschef i den här butiken som mitt hjärta klappar för. Att sedan få bli årets ledare är kronan på verket, det toppar ju hela karriären! Det är ett så himla fint diplom på att kollegorna känner likadant som jag gör.

– Det är mycket som har hänt men nu har vi äntligen börjat med den nya organisationen, vi har alla tjänster på plats och har ett jäkla go och driv inför julhandel och stundande rea. Vi är på gång! Privat så har jag och min sambo förlovat oss och planerar bröllop för fullt.

– Bröllopet toppar nog nästa år. Sedan att få fortsätta jobba in den nya organisationen. Vi är ett sjukt bra gäng som har höga målsättningar för kundnöjdhet, försäljning och egna personal­undersökningar. Allt är möjlig, sky is the limit!