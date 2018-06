Elpriset i elområde 3 ligger idag på 45,10 öre per kilowattimme. Det finns flera faktorer som spelar in och gör att priset är det högsta på tio år; dels har det blåst mindre än vanligt under juni, detta har påverkat vindkraften. Dels har det regnat mindre än vanligt, och vattenmagasinen har därför inte fyllts på som vanligt efter vårfloden, vilket påverkar vattenkraften. Kärnkraften har bara 70 procents kapacitet eftersom den årliga revisionen sker under sommaren och sist men inte minst har prisuppgången på kol och olja, som tidigare gått uppåt i stadig takt, bromsat av lite.

Alla dessa faktorer leder till att det nu står klart att elpriserna kommer öka efter sommaren.

– Spotpriset kommer att pendla mellan 40 och 50 öre/kWh under hela sommaren. Det som avgör var det landar är vädret. För att elpriserna ska sjunka så skulle vi med andra ord behöva se en mer ”svensk” sommar med mer regn och vind, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.