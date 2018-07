Tidigare har det setts som krångligt att ta sig in med varutransporter till Care of Gerd (C/O Gerd) i och med att fabriken och fabriksbutiken ligger på så sätt att man måste åka genom ett bostadsområde och längs med Hantverksgatan för att ta sig dit. Dessutom är just den vägen använd av många skolbarn, fotgängare och cyklister.

Nu ska kommunen bygga en ny in- och utfart till C/O Gerd. Det ska bli möjligt att svänga in dit direkt från den stora Klockarvägen, ungefär mitt emot Polcirkeln Butik & Café, istället för att som nu behöva vänta på nästa utfart från vägen och därefter köra runt hela området för att komma fram. De positiva följderna av detta nya vägval är att trafiksäkerheten förbättras, att varuleveranserna till företaget blir lättare och att C/O Gerd blir mer tillgängliga som besöksmål.

C/O Gerd drivs av syskonen Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund. De producerar ekologiska och hålbara skönhetsprodukter i Jokkmokk.