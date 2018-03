Järnvägsspecialisten och Skellefteåföretaget Railcare tecknar ett femårskontrakt med gruvbolaget Kaunis Iron värt 360 MSEK. Projektet startar under det tredje kvartalet 2018 och bedöms vara i full drift under det fjärde kvartalet 2018. Railcare kommer att köra två tågomlopp per dygn, sju dagar i veckan med en volym om cirka två miljoner ton järnmalm per år.

– Vi är otroligt stolta och glada över det förtroende vi fått från Kaunis Iron och att vi kommer att leverera järnvägslösningarna vid återstarten av Kaunisvaara-gruvan. Med våra norrländska rötter känns det extra bra att medverka i detta projekt som kommer betyda mycket för Pajalaområdet, men även att vi kan bidra till Norrlands och Sveriges rykte som framstående producent av högkvalitativ järnmalm. Avtalet är strategiskt bra och projektet ger en betydande volym utöver den basbeläggning vi redan har från befintliga kunder. Jag ser fram emot en långsiktig relation med Kaunis Iron, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB, i ett pressmeddelande.

Vagnarna som ska användas ägs av Kaunis Iron och linjeloken kommer att tillhandahållas av Railcare. Railcare kommer att använda tre vagnsätt under kontraktstiden och svarar för planering av tågproduktion, resurser för växling i samband med omlastning från lastbil till järnväg vid terminalen i Pitkäjärvi och i Narviks hamn samt linjekörningen däremellan.

– Det är så otroligt roligt och spännande i och med att vi har så starkt stöd och känner hur viktig den här satsningen är för hela Pajala, men även för regionen och Tornedalen. Samtidigt gör det att vi har mycket att leva upp till. Det finns stora förväntningar på oss och på verksamheten, men det är spännande och inspirerande, sa platschefen Åsa Allan till Norrbottens Affärer i början av mars.

När gruvan väl är igång räknar man med cirka 350 arbetstillfällen.