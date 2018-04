Under onsdagen behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet om att ge totalt 600 000 kronor under 2018-2019 för att etablera en kommersiell landbaserad fiskodling i Luleåregionen. Bakom projektet står Hushållningssällskapet som har en total budget på 1,7 miljoner kronor. Syftet med projektet är att kunna producera 1000 ton öring, röding och regnbåge per år.