Nordligaste elbussen snart i trafik i Luleå

I oktober i år invigs Luleå lokaltrafiks eldrivna busslinje, linje nummer sex mellan Porsösundet och Kronan. Rapporten som Union of Concerned Scientists levererat försvarar elbussarna, som i övrigt fått en del kritik. Amerikanerna menar att de bussar med batterier är renare än de dieseldrivna, även om elen kommer från kraftverk drivna av fossila bränslen. Det har räknat på att en genomsnittlig buss i USA kräver 49 liter diesel per 100 kilometer och att den för att klimatmässigt kunna mäta sig med elbussarna skulle behöva dra mindre än hälften så mycket drivmedel – 19,6 liter per 100 kilometer.

Drar man exemplet ännu längre och räknar på att elbussens el skulle komma från förnybar energi skulle konkurrenten dieselbuss inte få förbruka mer än 11,1 liter per kilometer för att vara en värdig motståndare.

En av forskarna som ställt sig mot elbussar är Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola, han menar att ett eldrivet fordon som lassad med energi från kolkraftverk "kan släppa ut 25 procent mer koldioxid än en dieseldriven mellanklass-Volvo". En annan punkt som Svenska Miljöinstitutet pekar på är att elfordon beräknas ta 150-200 kilo koldioxid per kilowattimme eftersom det släpps ut så mycket koldioxid bara när batterierna tillverkas.

Hoppet som Luleå kommun, LLT och Luleå Energi har när de inför elbussar i stadstrafiken är i alla fall att det ska leda till att staden blir mer hållbar och att koldioxidutsläppen ska minska.