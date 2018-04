När vi på Swedish Lapland Visitors Board summerar inledningen av 2018 ser vi också att det vi har runt knuten, det säljer! Destinationen ökar med 10 procent, långt över rikssnittet. Visit Swedens undersökningar pekar återkommande på att Swedish Lapland är Sveriges mest intressanta besöksmål, tillsammans med Stockholm.

Men vad betyder det egentligen? Och hur kommer det sig att vår plats blivit så populär? Ja, kanske är det så enkelt som livet vi lever, på platsen vi bor på.

Isvägar har varit en del av Arktis kultur sedan människor flyttade in här. När sjöar och vattendrag frös ihop skapades genvägar. Vi har färdats över isen för att träffas, för att göra affärer och för att upptäcka nya saker. När industrialiseringen nådde regionen lärde vi oss att bryta isen för att kunna komma fram med fraktfartygen. Idag åker tusentals gäster på isbrytarsafari med regionens nya industri – besöksnäringen.

Vi som bor häruppe älskar våra isvägar. Idag är de också en del av besöksnäringens glädje. På många ställen kan tillresta besökare köra Maserati, Ferrari, Porsche och andra av världens förnämsta bilmärken på plogade isvägar. För en månad sedan åkte ett par hundra holländare skridsko i Luleå på isbanan mitt i staden. På samma isbana slogs ett världsrekord av den olympiske guldmedaljören Kjeld Nuis, som valde Luleå som plats för sitt försök att bli världens snabbaste på skridskor. Och som lyckades.

Jag pratade med en bartender från en av stadens restauranger häromdagen. Jag frågade om holländarnas närvaro hade märkts. Han svarade: ”Ja, jösses. Vi hade bra försäljning förra året och inte blev det mindre i år. Folk drar folk”. Nu är det inte så att jag direkt förespråkar alkoholkonsumtion. Men jag noterade glädjen hos barchefen. Framförallt kändes det bra att få bekräftat att det stämmer. Att våra besökare bidrar till folkliv. Att det helt plötsligt kändes lite roligare att gå ut på stan. Det är egentligen vad vårt jobb handlar om. Att människor ska besöka vår plats för att betala in i vår lokalekonomi och hjälpa oss göra platsen vi lever på både bättre och mer attraktiv. Något som också skapar jobb, du kan arbeta i en internationell miljö och samtidigt bo häruppe.

Självklart är det så att jag vet att våra skickliga entreprenörer är de som ligger bakom allt detta. Utan innovativa produkter blir det inte mycket försäljning. Vår Arktiska livsstil lägger självklart grunden - men den måste paketeras. Därför är jag otroligt glad att får jobba i den region där originalet till ICEHOTEL finns. Det är egentligen barndomens snögrotta som blivit uppgraderad flerfaldigt med naturis från Torneälven och designers från hela världen som gör ICEHOTEL till ett makalöst varumärke. Och i Harads bor Kent och Britta. De byggde träkojor i barndomen, men numera har de några av världens coolaste trähus som de hyr ut på sitt Treehotel. Och ja, det är ju ingen hemlighet att det har lockat kändisar. Kate Moss, Elijah Wood och Justin Bieber bland alla andra.

I Riksgränsen öppnades Sveriges första skidskola. Skidåkning har alltid varit en del av den platsen och skidor har alltid varit en del av Swedish Lapland. Vi har ju trots allt Kalvträskskidan – originalet till Scandinavian design. I Riksgränsen har två skidåkande kompisar byggt ett coolt designhotell, Niehku Mountain Villa, för andra skidåkare. Vårt bastande och badande i isvak lägger den naturliga grunden för ett annat spännande projekt, Arctic Bath. Ett kallbadhus i 2.0. som hämtar sin inspiration från flottarkulturen längs älvdalarna. Alla dessa innovationer sker hela tiden och överallt. Detta innebär att vi på Swedish Lapland Visitors Board närmast dagligen får pressförfrågningar från några av de mest spännande mediahusen i världen. Enbart den sista månaden har destinationen synts 47 minuter i Holländsk TV, haft tre Youtubers med ett par miljoner visningar och sett ett par av världens största producenter av energidryck göra reklamfilm här. Vår kyla tog nästan knäcken på José Mourinho när han besökte Arjeplog för att spela in en reklamfilm. Samtidigt lyckades han fånga vår destination så vackert när han sa: ”It’s an empty place, but it's so full of so many things. I just love it”. Och på BBC ”The One Show” satt Alicia Vikander och berättade om hur fantastisk hennes vistelse i Kiruna och på ICEHOTEL hade varit. Hon rekommenderade ”alla” att åka dit. Och ja, det verkar ju faktiskt som om alla också vill hit numera.