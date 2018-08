– Vi vill vända trenden så att de som väljer att arbeta med oss även väljer att leva och bo här, inte enbart pendlar in och ut. Därför riktar sig stipendierna till de kommuninvånare som är folkbokförda här sedan minst fem år och som vill bo kvar, utveckla sitt kunnande och sedan arbeta hos oss, säger Caroline Johansson, personalchef vid Jokkmokks kommun.

Nytt för i år är att det inte bara är de som utbildar sig till lärare, förskollärare och fritidspedagog som kan få stipendiet. Det behövs människor inom flera yrkesgrupper och därför kan elever på alla yrkesutbildningar söka och få pengar.

– Med universitetsstudier på distans och med den teknik vi har tillgång till, är det i dag möjligt att förena studier med att bo kvar i den egna kommunen, säger Caroline Johansson.

Av den anledningen menar hon att det inte är nödvändigt att lämna Jokkmokk för att kunna utbilda sig.

Ansökningstiden för att kunna få dessa stipendier gåt ut 19 augusti. De som beviljas kommer under nio månader per år få 3 000 kronor per månad, en garanterad tillsvidareanställning inom kommunen efter avslutad utbildning och dessutom en bonus på 30 000 kronor när personen jobbat tre år inom kommunorganisationen.

– Stipendierna är en del i en strategi för att underlätta vår framtida kompetensförsörjning, säger Caroline Johansson.