Bolaget Facebook, som miljardinvesterat i datacenter i Luleå, ska drivas helt av förnybar energi år 2020, enligt ett inlägg på deras egen hemsida.

Under 2017 översteg deras användningsgrad inom förnybara energikällor på 51 procent under 2017, vilket slår det uppsatta målet om minst 50 procent under 2018.

Facebook började satsa på förnybar energi 2013 och har hittills tecknat kontrakt för över tre gigawatt av nya sol- och vindenergiprojekt som har kopplats till bolagets datacenter.

”Det betyder att alla de här projekten ger jobb, investeringar och en bättre miljö för de samhällen som står värd för oss – från Prineville i Oregon, Los Lunas i New Mexico, Henrico i Virginia till Luleå i Sverige”, skriver bolaget.