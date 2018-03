I kväll, onsdag, visas kvartsfinalen av Sveriges Mästerkock. Hur det går för Emma Laiti vet vi inte ännu. Men att hon redan har börjat smida planer för sin framtida karriär är då ett som är säkert.

– Jag har startat en egen Youtube-kanal. Och så har jag hjälp av ett filmteam som jag kommer att göra tre program tillsammans med. Det är konstigt eftersom att jag gått från att typ inte se mig själv i spegeln på tio år till att se mig själv prata i rutan. Men jag gör det ändå, man vill ju vara ”out there”. Jag känner att jag vill göra det 100-procentigt nu, säger Emma Laiti.

– Väldigt emotionell. Inspelningen pågår mellan en till sex veckor i Stockholm. Åker man ut först är man där en vecka, de sista deltagarna är där i sex veckor. Det är en extremt stor press och stressigt, man måste verkligen släppa på allt och man kan aldrig veta vad som ska hända i förväg. Jag som är ett control freak tyckte att det jobbigaste var att släppa allt och låta det vara.

– Erik och Adam har jag kommit närmast. Vi följdes åt under programmets gång. Vi stod ofta på balkongen tillsammans och hade två-tre lagtävlingar ihop. Det droppar av deltagare men vi är fortfarande kvar. Det blir mer intensivt eftersom att man hänger varje kväll, går på konsert och är ute och käkar tillsammans.

– Ja, jag tycker att det tisslas och tasslas. Det är lite ovant, vissa dagar i butiken så kan det komma in kunder och säga: ”Hej Emma, eller jag känner inte dig. Men det känns som att jag känner dig!”. Många är positiva och säger att de hejar på mig och Lotta, det är jätteroligt. Sedan tror man att det bara är i Luleå som folk känner igen mig, men när jag åker till Stockholm så är det folk som känner igen en där också, det är lite lustigt.

– Jag hoppas att jag kommer få uppdrag. Jag vill gärna jobba med tv- och matlagningsprogram. Men även olika uppdrag och event. Jag vill skriva en kokbok, men då måste någon finansiera den. Om jag har vunnit Sveriges Mästerkock så får jag en kokbok, men om jag inte vunnit så får jag fixa det på egen hand. Det hade varit asroligt, säger Emma Laiti utan att avslöja hur det går i tävlingen.

– Just nu har jag dragit ner på arbetstiden i butiken. Sedan tv-programmet drog igång har jag lagt ner mer tid på bloggen. Jag förstod inte hur lång tid allt skulle ta. Youtube, Instagram, och att fota maten, det tar jättelång tid. Nu ska vi ju även bygga ut Hemmagastronomi med 400 kvadratmeter. I går satte vi upp vår första moodboard i den nya lokalen. Jag plockar fram all inredning och allt som ska ske där inne, man kan nog säga att jag är projektledare tillsammans med Simon. Nu kommer matbaren att bli en matsal med bekvämare siting. Maten har vi aldrig haft några speciella klagomål på. Men man sitter trångt hos oss i dag eftersom att vi har begränsad yta. Sedan kommer det att finnas ett studiokök där man kan ha matlagningskurser och korta provningar. Där kommer jag också att kunna spela in mina egna matlagningsprogram till Youtube.

– Det känns spännande och lite läskigt faktiskt. Jag hoppas att folk kommer gilla det jag skriver. Det är lite läskigt att sätta sina åsikter på papper.

– Jag vet inte, haha! Det finns många olika linjer man kan gå på. Jag skriver gärna om det jag upplever för tillfället eller om jag har gjort något. Nu har jag tävlat i Sveriges Mästerkock, men jag kan också skriva om råvaror och hälsa och allt som är kopplat kring det. Jag är ganska analyserande i mig själv och jag har många intressen, så jag tror det kommer lösa sig, säger Emma Laiti.