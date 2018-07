I Sverige äts det nästan mest glass per person i Europa, det enda landet högre upp på glassätarlistan är Finland. Här äts det i snitt ungefär 12 liter glass per år per person. I Italien förtär de bara hälften så mycket.

Reseföretaget Ebeach har i en undersökning med 1 004 respondenter tagit fram på vilken av de populäraste semesterdestinationerna man kan få mest glass för pengarna. Resultatet är mätt i kronor per glasskula och resultatet visade sig skilja väldigt mycket. Från i snitt 9,28 kronor per kula i Antalya, i Turkiet, till 28,99 kronor i Cypern.

I samma undersökning frågades även vilken glassmak som räknas som favoriten. Det visade sig att 37 procent av de tillfrågade svenskarna var eniga om att choklad är godast. Två på listan kom vanilj och därefter jordgubbssmak.

