Ett så kallat "surfbälte" har upptäckts, som går från Strömsund via Älvsbyn upp till Gällivare. Här surfar man 2,5 gånger mer än riksgenomsnittet.

Det visar trafikdata för mobil och mobilt bredband som Tele2 har sammanställt under perioden juli 2016 till och med december 2017.

– I hela landet, och inte minst i Surfbältet, kan vi se att det mobila surfandet växer och blir en självklar del av människors liv. Mängden datatrafik ökar hela tiden, men mest av allt surfar vi på fredagar. Fredagsmys är uppenbarligen inte bara chips utan även surf, säger Henrik Lönnevi, affärsområdeschef privatmarknad på Tele2.

Rikssnittet för hur mycket vi surfar är 7,3 gigabyte per månad. Älvsbyn toppar listan och är surfbältets ”huvudstad” – här är snittförbrukningen av data högst i hela Sverige.

Kartläggningen visar även att vi surfar som mest under sommarmånaderna, framför allt under juli. Minst surfar vi under januari och februari.

Vi surfar mest på fredag och minst på söndagar.