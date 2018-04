Julia Mårdestam har jobbat på byrån i tre år och har nu tillträtt den nya rollen som byråchef.

– Julia började hos oss som praktikant och sedan projektassistent för drygt tre år sedan. Nu är hon vår nya byråchef. Det är en häftig, och välförtjänt, resa som Julia har gjort, säger vd:n Johanna Grimståhl.

– Jag känner mig grymt taggad. Det ska bli roligt att få hjälpa Meramedia och kollegorna att utvecklas och bli ännu större och bättre. Företagets resa under mina tre år har varit fantastisk och jag ser fram emot att få en så pass viktig roll för Meramedias fortsatta utveckling, säger Julia Mårdestam, byråchef.

Samtidigt kliver Therése Brun, tidigare projektledare och varumärkesstrateg på Meramedia, in i rollen som vice vd. Meramedia räknar med att rekrytera fem nya medarbetare under 2018, två av dem har tillsatts under april.