More Digital Studios grundare och tidigare vd Fredrik Högberg kommer istället att fokusera på huvudkontoret i Piteå, där han ska fortsätta att bygga varumärket lokalt.

– Vår etablering i Stockholm och sammanslagningen med Shift Studio har gått över all förväntan, vilket innebär att More just nu befinner sig i en stark tillväxtfas. Vi har tillsammans fått ökat förtroende inom flera kundsegment och vi har en spännande resa framför oss, säger grundaren Fredrik Högberg.

Piteåkontoret består i dag av 16 medarbetare och Stockholmskontoret av åtta medarbetare, varav tre nyligen rekryterats.

– Med våra senaste rekryteringar får vi ett fantastiskt tillskott av internationell erfarenhet som kommer göra vårt team än mer dynamiskt. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget med hjälp av såväl nya som tidigare talanger på More, säger Lisen Olmert Stålberg.