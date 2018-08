Icehotel i Jukkasjärvi står numera året runt. Tidigare var det världsberömda ishotellet en ren vinterattraktion. Turister som kom till Jukkasjärvi sommartid fick nöja sig med att titta på den grusplan där ishotellet stått ett halvår tidigare.

Den upplevelsen var begränsad och för en del var besvikelsen svår att smälta.

Sedan förra sommaren finns Icehotel 365 – en permanent skapelse som står just årets alla 365 dagar. Den som är less på sommarvärmen eller bara är allmänt nyfiken på upplevelsen kan nu övernatta i någon av de fantasifulla issviterna.

Den låga och avlånga hotellbyggnaden har mossa på taket och sträcker sig ner mot Torne älv. Entrén har formen av en tjusig välvd portal, men i den första foajén blir intrycket mindre mysigt. Det är nämligen kallt. Fem minusgrader. För att klara kylan får besökarna låna värmande rockar.

Innanför dörren in till hotellet reser sig ispelare i den stora salen.

På hotellets kortsida finns fönster genom vilka man kan titta ut på sommarljuset och älven som rinner bara tio meter bort. Det är en lite märklig känsla att stå och titta ut på den vackra och varma sommaren – lätt huttrande.

I den stora salongen finns en icebar med en disk av blank is. Vid isborden finns sittplatser med renskinn, utlagda för att det ska gå att sitta utan att bli alltför kall om rumpan.

Också på väggarna hänger renskinn.

I icebar jobbar Fredrik Minnhagen. Det har han gjort i tolv år. Han serverar drinkar in the rocks, alltså i glas av is.

– Jag älskar det här, säger han med övertygelse.

Trots den iskalla arbetsmiljön bär han alltid kortärmat. Han är också utan handskar. Dels för att det är praktiskt, dels för att han vant sig.

– Jag skulle helst ha kortbyxor också, säger han skrattande.

Under ett arbetspass går han omkring och snackar med gästerna. Det finns statistik som visar att de kommit från cirka 80 länder.

Mest är det engelsmän och amerikaner, så engelska funkar.

– Annars får man använda teckenspråk.

Från salongen sträcker sig en lång korridor. På dess båda sidor finns de konstnärligt utsmyckade issviterna. Det är elva konstsviter och nio lyxsviter, de senare med uppvärmt badrum och bastu i direkt anslutning.

De flesta har fantasieggande namn: Mermaid Fitness. Pillow Bar. Sugar Suite. You Are My Type. Pick Your Moustache. Dancer In The Ark. Dreamscape. Oh Deer.

I den som heter Living With Angels står de skånska turisterna Anna och Nils-Åke Assarsson. De beundrar de skulpterade änglarna och övrig inredning.

– Fantatiskt! Så tjusigt, säger Anna Assarsson.

De bor i Höganäs och är ute på en riktig långsemester. De har varit i farten i en månad och rest norrut genom Norge, ända till Nordkap.

– Det var en dröm när jag blev pensionär att göra den här resan, säger hon.

På drömresan var också Kiruna en given destination.

– Vi ville se Torne träsk, Lapporten – och Icehotel, säger hon.

Upplevelsen motsvarar alla förväntningar. De är helt fascinerade av att uppleva snö och is mitt i sommaren, den mycket speciella iskalla miljön – dessutom på sommarens varmaste dag.

De går runt i de olika sviterna och beundrar konsten. De funderar på vad det kostar att övernatta. När de får höra att det kostar ett antal tusen kronor skrattar hon till och säger:

– Men då ingår väl förstås frukost?

Sveriges absolut coolaste hotell är på cirka 2 000 kvadratmeter och brukar ha fem-tio övernattningar per dygn under sommaren.

– Och ett par hundra daggäster, säger Fredrik Minnhagen. Den här sommaren har det faktiskt varit över förväntan.

Icehotel i Jukkasjärvi har funnits sedan 1989.