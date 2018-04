Antal konkurser under mars minskade med fyra procent. Totalt försattes 495 aktiebolag i konkurs, en siffra som kan jämföras med 517 förra året. Detta är sjätte månaden i rad med sjunkande antal konkurser i Sverige. Företagandet går starkt och det första kvartalet uppvisar dessutom en minskning på hela sju procent.

Kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar positiva siffror för konkursstatistik under årets första kvartal. Totalt har 1 319 aktiebolag försatts i konkurs, vilket kan jämföras med 1 417 under samma period förra året. På årsbasis är det en minskning med sju procent. Sett över en tioårsperiod är medeltalet 1 505 konkurser under första kvartalet.

– Det blev ett starkt första kvartal för Svenskt näringsliv. Konkurserna har minskat med sju procent under årets första månader, en utveckling som vi hoppas består hela året, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe, i ett pressmeddelande.

Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Endast fem av Sveriges län kan uppvisa en ökning av antalet registrerade konkurser hittills i år – Kalmar (118%), Örebro (17%), Värmland (15%), Halland (15%) och Norrbotten (4%).