Företaget är huvudsponsor för Womengineers ”Introduce a Girl to Engineering day” (IGEday). Just i dag bjöds tjejer från årskurs åtta och nio in till fabriken i Karlsborg.

– IGEday är ett bra sätt för oss att inspirera tjejer i högstadie- och gymnasieålder att välja en karriär inom de tekniska yrkena. För många är ingenjörsyrket lika med att räkna matematik, men i dag visade vi en annan sida av yrket, säger Viktor Pettersson, kommunikationsansvarig på BillerudKorsnäs.

Under dagen fick den besökande gruppen träffa en mängd olika ingenjörer men även andra yrkesroller för att få en bred bild av vad ett tekniskt yrke kan innebära.

Eventet ses som ett steg för att nå företagets hållbarhetsmål och öka andelen kvinnliga medarbetare i koncernen till år 2020.

– En arbetsplats med god mångfald bidrar till att vi kan se på utmaningar genom olika glasögon och därmed lösa dem bättre. Vi vill utmana konventionella förpackningar och behöver därför människor som vågar tänka nytt och annorlunda, säger Viktor Pettersson.