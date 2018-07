Omkring 150 telefonsamtal har på grund av värmen inkommit till Arbetsmiljöverket varje dag under årets sommar. Det är 150 samtal per dag fler än förra året – då ringde ingen in med just värmen som spörsmål.

TT frågade avdelningsdirektören på Arbetsmiljöverket huruvida man har rätt till att stanna hemma från sitt arbete för att det är för varmt. Svaret som direktören Per Nylén gav var:

– Det har man inte, man får räkna med att det är några veckors värmebölja.

Det är endast några få yrken som har fasta temperaturgränser, dessa är främst inom heta industrier.