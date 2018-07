Arvidsjaur

Jerry Porsbjer, 72, Moskosel, är komplementär och Inna Sergeevna Pilyugina, 38, Moskosel, är kommanditdelägare i Kommanditbolaget Arctic Aurora Adventures. Bolagets verksamhet ska vara produktion av information inom turistnäring, broschyrer, bildmaterial och filmer. Kort- och långtidsuthyrning av rum, bostad och utrustning för turism såsom kamerautrustning och redskap för att vistas i norrländskt klimat. Utbildning i norrskens- och naturfotografering, guidning till sevärdheter, arrangera resor till andra turistmål i regionen, samt handel inom dessa områden.

Erik Anders Backman, 28, Moskosel, har startat Backmans Maskin & Alltjänst. Företaget kommer hyra ut sig själv som maskinförare, samt därmed förenlig verksamhet.

Björn Ove Hagström, 37, Arvidsjaur, är styrelseledamot och Berndt Jesper Karlsson, 20, Arvidsjaur, är styrelsesuppleant i Dubbteknik i Lappland AB. Bolaget skall bedriva dubbning av däck samt därmed förenlig verksamhet.

Övertorneå

Albin John August Jauhiainen, 23, Övertorneå, har startat AJ Skog & Maskin. Verksamheten är skogsarbeten, röjning och avverkning, maskintjänster kring skogen såsom snöröjning och vägupprustning, hyra ut mig som arbetskraft.

Nils Robert Enbuske, 29, Övertorneå, är styrelseledamot och Suvi Elina Enbuske, 37, Övertorneå, är styrelsesuppleant i Enbuske Konsult och El Aktiebolag. Aktiebolaget ska bedriva inom el- och byggkonstruktionsanläggning, samt därmed förenlig verksamhet.

Gällivare

Max Roger Frölin (O), 29, Koskullskulle, är verkställande direktör och styrelseledamot, Per Kristoffer Frölin, 34, Koskullskulle, är vice verkställande direktör och styrelseledamot och Lars Sune Joakim Frölin, 27, Gällivare, är styrelseledamot i Järvlandet AB. Företaget ska erbjuda skogsvård samt träförädling, gräv och anläggning. Maskinuthyrning. Köp och upprustning av fastigheter för uthyrning och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.

Karl Adam von Mentzer, 25, Gällivare, är styrelseledamot och Stefhan Morgan von Mentzer, 55, Strömstad, är styrelsesuppleant i Adam von Mentzer AB. Bolaget skall bedriva konsultation, utveckling, uthyrning och produktion inom musik, media, reklam, marknadsföring och event samt handel med varor och tjänster inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.

Luleå

Rolf Erling Albin Olsson, 67, Luleå, har startat Firma Rolf Olsson för att bedriva verksamhetskonsultverksamhet.

Carl Magnus Jonsson, 45, Luleå, har startat Magnus Jonsson Taxi för att bedriva taxiverksamhet.

John Kennet Nilsson (O), 56, Råneå, är verkställande direktör och styrelseledamot, Oskar Kevin Alexander Nilsson, 22, Boden, är vice verkställande direktör och styrelseledamot och Viktoria Brynefall, 26, Luleå, är styrelsesuppleant i A/K Nilssons Mark & Maskin Entreprenad AB. Företaget bedriver arbeten med entreprenadmaskiner, markarbeten, schaktarbeten, dränering med mera.

Eivor Annmari Juto, 58, Luleå, är styrelseledamot och Jan Sten Roger Mäkitaavola, 61, Luleå, är styrelsesuppleant i Junto AB. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom vård och omsorg. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet och utbildning i organisationsutveckling och företagsledning i både privata och offentliga sektorn samt därmed förenlig verksamhet.

Nils Joakim Sjödin, 54, Luleå, är verkställande direktör och styrelseledamot och Elin Linnea Englund, 28, Stockholm, är styrelsesuppleant i NJSJ Konsult AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara butiksombyggnad av befintliga och nystartande butiker, främst inom dagligvaruhandel och servicehandeln. Finansiell verksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter därmed förenlig verksamhet samt konsultverksamhet avseende företags organisation.

Kjell Roger Lantto, 52, Luleå, är styrelseledamot och Susanne Lantto, 51, Luleå, är styrelsesuppleant i Lantto Konsult AB. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation.

Björn Mikael Persson (O), 55, Luleå, Sven-Erik Bergman, 55, Boden och Leif Peter Pakkala, 47, Luleå, är styrelseledamöter i Procedere Fastigheter AB. Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därtill närliggande verksamhet. Revisor är Paul Stefan Niska, Luleå.

Rolf Jesper Martinsson, 39, Södra Sunderbyn, är styrelseledamot och Sara Johanna Maria Nilsson, 37, Södra Sunderbyn, är styrelsesuppleant i Martinsson Engineering and Data Analytics AB. Aktiebolaget ska bedriva utveckling, rådgivning, försäljning och konsultverksamhet rörande informationsteknologi, algoritmer, mjukvara, hårdvara, dataanalys, statistisk analys, programmering, mätsystem och elektroniska komponenter inom datateknik, kommunikation, informationsteknik och mätteknik. Utöver det ska bolaget också bedriva författarskap och undervisning företrädesvis inom programmering, programmerings- och analysverktyg, statistik och dataanalys. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Piteå

Daniel Erik Fröjd Wasberg, 21, Piteå, har startat Fröjd-Wasberg Entertainments. Verksamheten går ut på att jag hyr ut mina tjänster som ljudtekniker i både studio- och livesammanhang. Inklusive stage hand-tjänster. Jag kommer även komplettera dessa tjänster med att hyra ut mina tjänster som musiker och även statist. Kunderna som kommer hyra dessa tjänster är allt från arrangörer och producenter, till andra ljudfirmor, filmföretag och artister.

Rune Rickard Stockman, 37, Luleå, är styrelseledamot och Per Ingemar Öhman, 47, Boden, är styrelsesuppleant i HHJSÖ Försäkringskonsult AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäkringsförmedling samt annan därmed förenlig verksamhet. Revisor är Leif Magnus Holmgren, Piteå.

Ludvig Leif Christer Olsson, 25, Stockholm, är verkställande direktör och styrelseledamot, Hans Niclas Wikström (O), 35, Piteå, Rolf Peter Melker Forssén, 51, Stockholm och Sara Margaretha Thun Arodén, 31, Uppsala, är styrelseledamöter och Nils Bengt Anders Ribba, 49, Stockholm, är styrelsesuppleant i Trickle AB. Bolaget ska bedriva en verksamhet som innefattar distribution av innehåll på olika digitala plattformar, producera innehåll samt bedriva konsultation inom digitala annonsköp. Revisor är Ulf Thomas Taavo, Luleå.

My Maria W Gabrielsson Söderlund, 26, Piteå, är styrelseledamot och Per Marcus Berg, 41, Piteå, är styrelsesuppleant i My Gabrielsson Söderlund AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara catering och matförsäljning på evenemang.

Boden

Paul Alvar Andersson, 47, Gunnarsbyn, är verkställande direktör och styrelseledamot och Åke Marcus Zerpe, 35, Boden, är styrelsesuppleant i Truetime AB. Aktiebolagets verksamhet ska vara program- och systemutveckling. Konsultverksamhet inom systemutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling. Hosting av programvara. Revisor är Pär Tobias Thorsson, Boden.

Sara Maria Gröhn, 44, Boden, är styrelseledamot och Anna-Stina Engström, 66, Harads, är styrelsesuppleant i Sara Healthcare AB. Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av vårdpersonal inom kommun och landsting och därmed förenlig verksamhet.

Haparanda

John Martin Hardelin, 39, Haparanda, är verkställande direktör och styrelseledamot och Ulla Margareta Hardelin, 74, Haparanda, är styrelsesuppleant i Komnord AB. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn och därmed förenlig verksamhet.

Kiruna

Elvis Charlie M Fjällborg Ojanlatva, 28, Jukkasjärvi, har startat Frilanstjänst C. Fjällborg för att hyra ut mig själv som frilansmusiker åt restauranger och krogar samt ämnar göra arbete i studio där jag spelar in ljudspår mot avgift. Ska även hyra ut mig som juridisk konsult inom civil och allmänrätt samt som mättekniker.

Sixten Roger Berggren, 56, Kiruna, är verkställande direktör och styrelseledamot och Karin Birgitta Berggren, 52, Kiruna, är styrelsesuppleant i Allbygg/Mark & konsult Kiruna AB. Bolaget skall utföra projekt och entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning och konsult som projektledare och därmed förenlig verksamhet.

Erik Daniel Ringholt, 42, Kiruna, är styrelseledamot och Annica Johanna Lindgren Ringholt, 33, Kiruna, är styrelsesuppleant i NorrbottensLivs AB. Bolaget skall idka detaljhandel med dagligvaror och livsmedel av ett brett sortiment samt därmed förenlig verksamhet.