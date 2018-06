I Sverige finns idag sju stycken OK föreningar. En av de minsta är OK Piteå som består av åtta anläggningar, 15 anställda, 12 000 medlemmar och har en omsättning på omkring 100 miljoner kronor. Nu förenas dock föreningen med OK Norrbotten.

– Motivet för samgåendet är att OK Piteå behöver förstärka organisationen för att kunna svara upp mot de allt högre krav som ställs på oss, både från myndigheter och från OKQ8-kedjan, säger Hans Grönlund, styrelseordförande i OK Piteå.

OK Norrbotten omsätter årligen en miljard kronor, de har 108 000 medlemmar, 230 anställda och 29 anläggningar. Dessutom är de länets ledande drivmedelskejda och har en marknadsandel på 44 procent. Att de två föreningarna slås samman betyder positiva konsekvenser för dem båda:

– Den ekonomiska vinsten med att driva verksamheten i en förening, i stället för två, är minskade overheadkostnader i miljonklassen. De resurserna kan vi använda till att utveckla stationerna och verksamheten i Piteå, som en fortsättning på de satsningar som vi har gjort och gör i andra delar av länet. Vårt gemensamma mål är att vi genom samgåendet ska befästa OK:s marknadsposition i Piteå, att vi ska kunna utveckla stationerna och bli än mer attraktiva för Piteås bilister, säger Staffan Magnusson, vd OK Norrbotten.