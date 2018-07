Mark Zuckerbergs imperium skakas i sina grundvalar av ett historiskt kursras sedan en oväntat dyster framtid målats upp av Facebookledningen. Aktien störtdök i efterhandeln efter rapporten och nedgången från onsdagens stängningskurs till torsdagens blev 19,0 procent.

Rapporten visar att kostnaderna drivs upp av skärpta krav på integritetsskydd i EU och hanteringen av skandaler som har skrämt bort användare. Det handlar inte minst om den omstridda spridningen av användaruppgifter till det numera nedlagda politiska konsultbolaget Cambridge Analytica och att Facebook enligt myndigheter i USA ska ha använts som verktyg för organisationer med rysk koppling för att påverka utgången i presidentvalet 2016.

Facebooks försäljningstillväxt bromsar samtidigt in till den lägsta nivån på tre år, enligt kvartalsrapporten. Omsättningen under kvartalet lyfte 42 procent till 13,2 miljarder dollar. Men under återstoden av året beräknas tillväxten falla till omkring 30 procent.

Och oavsett om man mäter över hela månaden eller dagliga Facebookanvändare så missar bolaget förväntningarna.

Det som särskilt skakar om marknaden är de dystra framtidsutsikter som förmedlas av bolaget. Rörelsemarginalen föll till 44 procent i andra kvartalet, ned från 47 procent ett år tidigare. Och under kommande två år kommer den fortsätta nedåt till omkring 35 procent, varnar bolagets finanschef David Wehner.

Även andra stora internetaktier, som Amazon, Netflix och Alphabet (Google), påverkades av Facebooks ras. (TT-Reuters)