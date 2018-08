Den nya tjänsten innebär att Icas kunder kan prata med assistenten för att få matinspiration och hantera inköpslistor.

Från och med i dag kan Icas kunder via Google Assistent få tala med den digitala personen Monica – som hjälper till med receptinspiration och hantering av inköpslistor.

– Röststyrning kommer få allt större betydelse och vi är glada att kunna lansera vår digitala assistent Monica på Googles plattform. Vi tror att röststyrning kan förenkla våra kunders vardag. Samtidigt som du kollar in i kylen och ser vad som behöver kompletteras kan du prata in det som fattas på inköpslistan. Till en början kommer det vara enklare tjänster via röststyrningen, men ju mer du pratar med Monica desto mer lär hon sig. Vi är mitt uppe i ett intensivt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda ännu fler roliga och användbara funktioner, säger Samuel Young, ansvarig för innovationshubben ICAx.

– Genom lanseringen av Google Assistent på svenska kan lokala varumärken bygga relationer med sina kunder på ett engagerande och interaktivt sätt. Vi är glada över att kunna lansera med ICAs integration tillgänglig från start som vi hoppas och tror kommer bli mycket uppskattat av användarna, säger Magnus Friberg, partneransvarig för Google Assistent i Sverige.

Tjänsten aktiveras genom att säga ”Okej Google, låt mig prata med ICA”. Google Assistent börjar nu att rullas ut på kompatibla Androidtelefoner (5.0+ Lollipop) och den kostnadsfria appen finns också inom kommande veckor tillgänglig för iOS-enheter (version 10+) i App Store. ICAs tjänst är kostnadsfri och för att kunna prata med Monica behöver du ha ett ICA-konto.

– Monica är en reklamkaraktär som tillsammans med sin man Icander fanns med i ICAs marknadsföring under 70-talet. Det känns spännande att hon kommer till tals igen i röststyrningens era, säger Samuel Young.