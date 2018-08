Det är lite som går upp emot att ta en promenad i skogen en härlig sensommardag. Men att tillbringa flera timmar med att smyga runt dubbelvikt, snubblandes över stock och sten för att kanske, kanske hitta lite (men förhoppningsvis mycket) svamp – det trodde jag nog aldrig att jag skulle göra frivilligt. Men tji fick jag för nu kan jag knappt bärga mig förrän jag får åka ut till "mina" svampställen och börja leta.

Här följer mina bästa tips till dig som är ny i gemet och vill testa på det här med svamp. Till att börja med så krävs det lite packning för att få till en extra trevlig dag i skogen. Med kaffe, fika, vatten och frukt kommer man långt. Dessutom behöver du en korg att lägga svamparna i. Var dock noga med att korgen i sig inte väger så mycket, gör den det kommer du bli trött bara av att bära runt på den i terrängen.

På kroppen bör du ha sköna skor som tål att smutsas ned, är lätta och inte för varma. På kroppen en vindjacka som kan knytas runt midjan, en skön tröja och en t-shirt (om solen skulle titta fram). Nedtill föredras tunna långbyxor även om det skulle vara hyfsat varmt ute. Tar du shorts är risken att kvistarna river mot huden när du kryper runt i snåren. Been there, done that så att säga.

Men hur hittar man svampen då? Bäst är såklart om du hittar ett ställe som ingen, eller i vart fall väldigt få känner till. Fast det är kanske lättare sagt än gjort. För min del har jag fått "ärva" morfars kantarellställen. Kolla runt i din närhet, kanske någon kan ge dig lite tips på vägen? Om inte annat kan du läsa och förkovra dig i svampkunskap på nätet, det finns hur mycket information som helst!

Men bara för att du fått ett tips är inte det lika med att du i ett nafs kommer att fylla korgen med stora, fina svampar. Det tar tid att leta och växer inte alltid lika mycket eller på exakt samma ställen från år till år. Och det är ju just det här som är utmaningen i svampjakten. Man vet aldrig vad dagen kommer att bjuda på och därför är lyckan, när du hittar ett parti där det kryllar av svamp, total.

Sådärja, nu är du redo för svampskogen. Lycka till – och gå inte vilse!