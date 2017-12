Det finns en särskild styrka i en region som klarade sig riktigt bra under den senaste finanskrisen. LKAB och gruvnäringen höll Norrbotten ovanför vattenytan då många andra regioner, landsdelar, och marknader störtdök. Det finns en särskild kraft i en region som har ena foten kvar i basnäringarna och den andra på väg mot en mullrande nyindustrialisering. Och förutom detta så har näringslivet krokat arm med universitetet och kommunen, och vi har gett oss den på att lyckas. Vi ska lyckas få hit jobb och etableringar, och vi ska få hit studenterna och en kompetent arbetskraft. Annars är vi rökta. Men för att vi ska lyckas vill det sig till att alla är delaktiga och slipar på erbjudandet. Har du själv till exempel funderat på vad just du, eller ditt bolag kan bidra med? Hur ska du kunna hitta arbetskraft i framtiden? Vad säger du när du träffar hemvändare under jul- och nyårshelgen- vad är det allra bästa med regionen och hur får du fler att vilja komma tillbaka, eller flytta hit?

Det händer väldigt många olika spännande saker just nu, så spännande och stora grejer att man knappt vågar prata om vissa saker högt. Allt fler internationella drakar har fått upp ögonen för Luleåregionen och allt fler funderar på att sätta ner spaden i marken och börja bygga och verka här. Det är väldigt inspirerande att se hur det finns en nybyggaranda och en tilltro till regionens utveckling.

Då arbetsmarknaden är global och då människor kommer att kunna få jobb över hela världen i allt större utsträckning, då gäller det att hela världen (eller åtminstone en fin liten del av den i alla fall) vill bo här. Hos oss.

Så min största önskan så här i juletid är att alla ser över sitt erbjudande, sin ”hisspitch”. Vad kan vi alla bidra med för att bygga ett så starkt och spännande och inbjudande samhälle som möjligt? Hur lockar vi de mest intressanta företagen och personerna att etablera sig här? Hur får vi befintliga företag att våga investera och nyanställa? Hur berättar vi om våra trakter och det som är det unika för region? Vi måste alla bli bättre på att sälja vår fina region.

Jag var på en intressant kväll hos norska ambassaden i Stockholm för någon vecka sen där temat var det arktiska samarbetet. Hur får vi igång ett bättre samarbete, mer handel, större näringsliv, och fler utbyten mellan norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland? Varför gör vi helt enkelt inte mer affärer över gränserna i norr? Under kvällen tog en av talarna upp problemet med bilden av Arktisk som basuneras ut i media. Googlar man ”Arktisk” så får man upp bilder av glaciärer, igloos, isbjörnar med mera – men dessa bilder har ju inte så mycket att göra med vår del av Arktisk. Vår del av Arktisk rymmer ju även viktiga hamnstäder som Narvik, Luleå och Piteå. Vår del av Arktisk innebär också popdrottningar som BD-Pops The Magnettes, storstadsliv, lyxhotell som Kust och filmsuccéer av Filmpool Nord.

Samma sak gäller ju för oss i Norrbotten och i regionen. Om vi ständigt och jämt sänder ut bilder av hjortronmyrar, ensamma vidsträckta landskap, kyla, snö, vildmark och människotomma ytor så kommunicerar vi ju att här är allt bara vackert, lugnt och skönt men inte så mycket business. Så vi ska noga tänka efter vad vi kommunicerar. För här finns faktiskt både och. Här finns Sarek och älgjakt i världsklass, här finns vidderna, tystnaden och lugnet. Men här finns också människor, mötesplatser, puls, cityliv och affärer. Vi ska vara noga med vad vi visualiserar och sänder ut till omvärlden, den taktpinnen ska vi äga själva. Därför är det livsviktigt att vi har de som producerar nationell och internationell media i våra trakter så att det inte bara rullar in tv-team från världen eller södra Sverige som gestaltar oss och vår landsända som vildmark och ”remote areas”. Nej, för vi är både och, och det är en framtidsfördel att vara både och. Att vara både isvägar och IT-bolag. Tystnad och punkig pop. Stålverk och cyberspace.