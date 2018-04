Vi går mot ljusare tider och många passar på att ge sitt hem en våruppdatering. Vi har spanat på de största inredningstrenderna just nu.

1. Jord och rostrött. Pasteller är fortfarande hett, men nu går det mer åt det varma jordiga hållet. Roströda dova toner syns tydligt. Tänk terrakotta, aprikos och smutsiga rödbruna nyanser.

2. Grönt är skönt. Färgen grönt tar plats i inredningen, både i form av levande växter och gröna detaljer. Satsa på stora växter, träd som får ta plats i rummet eller växter som klättrar uppåt väggar, hyllor och tak. Växt- och blommönster syns även på kuddar och gardiner.

Tycker du att grönt är extra skönt satsar du på ett helt rum med skogsgröna tapeter!

3. Helrätt med rosa. På väggen, på möbler, på textilier, på prylar – vi frossar i rosa just nu! Populärast är den matta puderrosa nyansen. Vill du vara riktigt inne testar du trendkombinationen rosa och gult, en färgglad matchning som garanterat ger ditt hem en vårig make over.

4. Spegel spegel på väggen där. Vi har redan sett speglarna smyga sig in i våra hem. Nu vill vi ha speglar i alla rum, inte bara i badrummet. Hetast just nu är runda stora speglar. Eller varför inte skapa en hel tavelvägg med speglar i olika former och storlekar?!

5. Naturligt. Vi tar in naturen i våra hem. Naturmaterial som trä, sten och terrakotta syns tydligt i inredningen. Kombinerat med neutrala färger som beige och grått skapar det lugn och harmoni hemma.

6. Lyxig sammet. Vi fortsätter att dekorera våra hem med lyxiga tunga tyger. Gardinerna ska gå från tak till golv – ju mer tyg desto bättre!

7. Hållbarhet och eftertanke. Vi har insett allvaret och förstått att vi inte kan fortsätta konsumera i samma utsträckning. Återbruk, second hand och loppis fortsätter att vara starka trender.

När vi köper nytt satsar vi på färre saker och mer kvalitet – saker som håller längre. Vi lägger större tanke bakom varje köp och vill veta hur, var och under vilka förhållanden sakerna har tillverkats. Färre impulsköp och mer eftertanke!