Under 2017 var nettokostnaderna för turistsektorn över 600 kronor per invånare i Åsele och Malå, långt över snittet på drygt 100 kronor.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut över landet, men det finns ingen kommun som öser pengar på sektorn utan att ha en tydlig bild av vad det betyder för kommunens utveckling. Det skulle inte invånarna gå med på, säger Anders Gunnarsson på SKL till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken bygger på det som kommunerna bokfört som turistrelaterade nettokostnader i SCB:s räkenskapssammandrag.

En vanlig modell är att kommunen koordinerar byggen av campingar, skidliftar och andra turistrelaterade anläggningar i samarbete med näringslivet.

I Norrbotten lade Jokkmokks kommun mest pengar per invånare på turismen år 2017. Där var nettokostnaden för kommunens turistverksamhet 545 kronor per invånare, detta följt av Övertorneå på 501 kronor och Arvidsjaur på 455 kronor. Älvsbyn kommun lade 115 kronor och Piteå kommun 54 kronor. För Arjeplogs kommun finns ingen uppgift för 2017, men år 2016 lade man 36 kronor per invånare.