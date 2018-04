– Tidigare hade vi var sitt enskilt bolag, men eftersom vi sysslade med samma sak inom de företagen tyckte vi att det var bättre att driva verksamheten i ett gemensamt aktiebolag, säger Viktor Fagerlund.

Bolaget bildades i mars och han delar ägarskapet i Dalbacka musik och produktion AB med sambon Elin Grunditz. Båda har sin musikaliska bakgrund i LTUs musikutbildning i Piteå.

Elin Grunditz kommer från Kalix och blev klar med sin musiklärarutbildning 2013. Före det pluggade hon musik vid Kalix folkhögskola och det blev också en resa till Solviks folkhögskola utanför Skellefteå under ett år. Efter LTU-tiden arbetade hon som lärare i något år. Nu arbetar hon på deltid som popkonsulent vid BD-pop. Resterande tid handlar om företagande där hon erbjuder undervisning och spelningar, bland annat med piteåbandet The chickpease som spelar in ett album just nu.

|

Viktor Fagerlund kommer från Hudiksvall. Efter gymnasiet slutade han med musik under en tid och arbetade i Stockholm och Norge, men sedan återupptog han musiken genom att bli klassisk pianist. Under tiden 2010 till 2012 gick han musikutbildning i pop och rock vid Framnäs och det var under den tiden det klickade till mellan Elin och honom. Hon fanns då vid LTU.

Efter utbildningarna har de flyttat ihop och i somras köpte de hus i Altersbruk där de inrett en studio i garaget.

– Vi har börjat med en enkel studio där vi klarar inspelningar, men vi vill utveckla den så att vi får ett särskilt inspelningsrum. Men vi tar det i takt med att ekonomin tillåter, säger Elin Grunditz.