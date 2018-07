Tvisten mellan Transportarbetarfacket och stuveriföretaget Shorelink har lett till att arbetarna på hamnen numera vägrar jobba på helgerna. Detta drabbas SSAB av. Detta skriver P4 Norrbotten.

– Då kan vi inte lossa de båtarna med råmaterial som vi behöver, så det är väldigt allvarligt, säger Per Bondestad, inköpsdirektör på SSAB, till P4 Norrbotten.

När båtarna som ska leverera bland annat kolen som krävs vid stålproduktionen inte kan lossas tvingas SSAB betala dyra böter.

Lyssna på P4 Norrbottens inslag här.

Förseningsavgiften i fråga ligger på ungefär 14 000 dollar per dygn och hittills handlar det om totalt elva dygn som sammanlagt sex båtar fått ligga och vänta. Tvisten beror på att Transport sa upp det lokala avtalet i maj i år, i samband med det slutade arbetarna jobba under helger. Missnöjet beror delvis på att Shorelink vill införa tolvtimmarsskift under just helger och att de anställda hellre jobbar åtta.