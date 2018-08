Den 1 juli trädde det nya skattesystemet bonus malus i kraft på den svenska bilmarknaden. Redan nu märks stora effekter när det gäller nybilsregistreringarna, som totalt i Sverige minskade med 49,4 procent enligt statistik från BIL Sweden. Detta efter en rekordartad junimånad där nybilsregistreringarna ökade kraftigt inför bonus malus.

För Volkswagens del handlar juli om en kraftig ökning av marknadsandelarna. Under juli registrerades 2 414 nya Volkswagen in, vilket ger en andel på 19,3 procent av marknaden. Det ska jämföras med 3 876 bilar och 15,6 procent under juli 2017. Det gör Volkswagen till mycket klar etta på den svenska bilmarkaden under juli månad.

I juli är det modellen Golf som toppar den svenska topplistan, med 721 exemplar. Passat är god tvåa med 663 bilar. Polo och Tiguan hamnar också högt på listan.

Ser man till perioden januari-juli ligger Volkswagen bra till även där, med 36 661 registrerade bilar och en andel på 15,4 procent (31 905/14,6 procent jan-jul 2017).

Laddhybriden Passat GTE fortsätter att vara nummer ett av laddbara bilar på marknaden, med 2 532 registrerade exemplar under januari-juli (varav 430 i juli).

Volkswagen är dessutom total etta på marknaden när det gäller försäljning till privatpersoner. I juli var det 843 Volkswagen som gick till privatkunder och under januari-juli var siffran 11 546 (att jämföra med tvåans 9 330 bilar).

− 2018 blir ett väldigt speciellt år med effekter av både bonus malus och den nya körcykeln WLTP. Allt detta måste man ha med i beräkningen. Men vi har all anledning att vara nöjda med utvecklingen och har goda förhoppningar om att vi har ett modellutbud som kommer att göra att vi är fortsatt starka, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Sverige.