Redan i våras fick Luleåpubliken en försmak av den amerikanska invasionen på Lillan då bland annat Sarah Shook och Breanna Barbara uppträdde i Luleå. Och under hösten kommer det blåsa västliga vindar på nytt.

Det är den ideella föreningen Luleå Live som står bakom fem arrangemang på Lillan, med start den 19 september, där alla har americana eller country i grunden.

– Konceptet som vi körde i våras tar Luleå live över, vi fortsätter tillsammans och "Klubb Lillan" blir "Lillan live" med amerikanska countryblues-artister, säger David Jordansson, kulturutvecklare på kommunen.

– Det är nästa steg i tanken med Lillan, det är inte jag som ska arrangera egentligen. Det som hände ur våren skedde för att få igång någon typ av klubbverksamhet på Lillan och som nu kan läggas på Luleå live. Sedan är andra grejer på gång också, som är klubbspelningar.

Först ut är det hyllade bandet Banditos från Alabama, bosatta i Nashville, som vi har berättat om tidigare.

"Detta egensinniga americana-punk-rock-country-soul-bluesband måste upplevas live", skriver Luleå live på sin Facebook-sida.

– Jag älskar småstäder och mindre lokaler. Folket är så trevliga och tacksamma. Jag skulle helt ärligt inte vilja ha det på något annat vis. Det är en så bra balans. Ibland värmer det till och med mer i hjärtat när man spelar i en liten lokal, sa sångerskan Mary Beth Richardson till Nöjesguiden inför deras turné 2016.

|

LÄS MER: Klubben ska göra Lillan stor igen

Den största bokningen är annars troligtvis Mipso, vars tre mest spelade låtar på Spotify har drygt 27 miljoner lyssningar, och som har hyllats av Rolling stone magazine som en av tio countryartister att hålla ögonen på. Med sin indieamericana från North Carolina har de gjort sig kända för sin akustiska musik och nästan gospellika sång – som på slutet även fått hjälp av trummor och elgitarr. Mipso är den sista, av de nu bokade artisterna, att spela på Lillan då de kliver upp på scenen den 21 november.

– Jag blev lite förvånad när jag började lyssna på dem, de här får man inte missa. Det är verkligen på väg uppåt i vissa kretsar i USA, säger David Jordansson.

Innan dess har även en äkta amerikansk "outlaw" gästat Luleå den 6 november. Kalifornien-boende Jaime Wyatt fick sitt första skivkontrakt när hon var 17 år men fick ta ett uppehåll i musicerandet under åtta månader då hon dömdes till fängelse efter att ha rånat langaren som försedde henne med knark. Efter tiden i fängelse släppte hon albumet "Felony blues" där hon tar upp hennes brott, drogberoende och rehabilitering.

– Det är något som jag har tvingats hantera med åren. Och jag var arg. Men jag tror att konsekvenserna är bra. Jag fick rehabilitering som resultat, sa hon till NPR.

LÄS MER: "Breanna Barbara personifierar min uppfyllda önskan"

I oktober besöker Julie Rhodes Lillan, med sin blandning av soul, blues och rock. Rhodes har jämförts med storheter som Janis Joplin, Aretha Franklin och Etta James. Hennes sång har också belönat henne med titeln "new artist of the year" på Boston Music Awards, där hon var nominerad i tre andra kategorier för debutalbumet “Bound to Meet the Devil”.

Samma månad kommer mångsysslaren Levi Parham, från Oklahoma, till Luleå och bjuder på countrysoul med ett stort mörker i botten.