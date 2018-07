Erika Baier är den där coola lärarinnan från Mönsterås som får klassen att fokusera direkt hon träder in. Låt inte den rödglittriga jazzdivaklänningen lura dig, Baier got the blues - all of it.

Sångerskan lägger fram en intensivkurs i bluesens A till Ö och det gäller att inte somna till. Tillsammans med kompbandet The Business kastar hon sig mellan Buddy Guy och Koko Taylor, ståbasgung utan ståbas och dueller mellan munspel och gitarr.

Hon är en sådan där passionerad pedagog som får innerliga kramar efter skolavslutningen. Alla gillar ju ”Devil's Hand”, ”Bad rooster” och när Baier skriker så där härligt. Men även i hennes klassrum kan det bli lite långtråkigt ibland, som när gitarren slutar överraska eller enahanda rytmsektion vaggar snarare än peppar.

Det är väl inte någon överraskning att Arman Sikiric (munspel), Bonne Löfman (gitarr), Patrik Norrman (bas) och Michael Johansson (trummor) passar på att leva rövare när hon lämnar rummet.

För ettakluddarna är det en fantastisk inblick i bluesens historia och samtid, den lärde önskar dock att hon lämnade läroplanen och gick utanför ramen oftare.

