Det senaste som Beatrice Eli släppte var ”The Careful EP” som kom i slutet på förra året. Det var en gladare Eli som vi fick möta i jämförelse med debutalbumet ”Die Another Day” som släpptes för fyra år sedan där hon var betydligt mer punkig.

När hon ställer sig på Musikens makts största scen är hon ensam. Eller ensam i den grad att Gabriel Runemark sitter bakom trummorna och ackompanjerar henne. Annars är Beatrice själv och stundtals kan jag drömma mig iväg till en scen fyllt med en stor kör som får backa upp henne på låtar där en förinspelad kör får ljuda. Det finns inga snack om saker, hon fyller upp scenen själv men jag vill tro att konserten hade lyfts av fler personer på scen.

”Är det något som saknas?”, undrar jag när vi är ungefär tre låtar in i spelningen. Är det Beatrice som saknar energi? Är det kanske publiken som inte ger tillbaka energi upp på scen? Ju länge konserten pågår så förstår jag att samma Beatrice Eli står inför ett återkommande problem i Luleå. När hon spelade på Musikens makt 2015 spelade hon på en betydligt mindre scen, trots det lyckades hon inte dra en stor publik. Samma problem uppstår även på årets spelning trots att hon har väldigt hängivna fans som står längst fram.

Trots att hon inte har släppt så mycket musik sedan 2014 lyckas hon att göra om sina gamla låtar som ”Moment of Clarity” till dagsaktuella hits. Det känns som att hennes äldre musik fortfarande håller trots att den släpptes för flera år sedan, vilket kanske säger en del om att hon låg före sin tid redan då.

Kvällens konsert känns väldigt genomtänkt både visuellt och med snygga mellanspel och välkomponerade inledningar till låtar som håller publiken undrandes till de första textraderna presenteras. Blandningen av vackra och smärtsamma ballader som ”Trust Issues” och discoinspirerade ”Careful” gör det svårt att släppa blicken från scenen.

Kvällens publikfavorit förvånar nog ingen. När Eli skrev hitsingeln ”Girls” sade hon att hon visste att det skulle bli en hit och visst blev den det. Publiken visar att de är med henne när de sjunger med i tonerna av ”I've got the girls on my mind all the time (all the time)”. Kvällen börjar lida mot sitt slut och trots att publiken ber om mer när de sista tonerna har landat får vi inte se mer av Beatrice Eli. Hon har gett Luleå av det hon hade att ge och vi tackar henne för det.