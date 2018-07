Det är något surrealistiskt över att The Apocalypse DJ sitter bakom ett trumset med en elektrisk mask som ackompanjerar en sångare som låter som han i Death by april och två gitarrister som gör yviga rörelser medan de spelar en någon typ av rock. Smash into pieces är genom åren blivit kända som riktigt bra liveartister som nått stora framgångar både på hemmaplan och utomlands.

När de nu tar sig ann Luleås publik går det rätt kärvt i början. Det är definitivt fel publik att sträcka fram en mick under första låten och anta att de skall sjunga med, det krävs lite mer uppvärmning än så. De är dock förvånade över att så många har dykt upp på kvällens spelning, “Det är första gången i Luleå och vi tänkte att det skulle komma tio personer”, säger sångaren Chris Adam.

Men efter att både bandet och publiken har kommit igång lyfter de sig en aning. Nya låten “Ride with U” är en rejäl publiksuccé och det visar sig definitivt när publiken stämmer in i allsång. Att den låten just är en ny låt kanske också gör att jag tycker att Smash into pieces snuttar vid att faktiskt låta riktigt bra. Det är en helt ny vändning för akten som stundtals blandar country-doftande toner med hårda growl. “Ride with U” är ett bra exempel på att de är på väg mot ett mer sammanhängande sound som låter modernt, samtidigt som de behåller sin rockiga ådra.

Smash into pieces bjuder på några ljusglimtar och om en mer uppdaterad akt finns i sikte så vill jag avsluta med att säga, på återseende!

