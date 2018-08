Det är inte många på området när det, efter vissa tekniska problem, är dags för punkbandet Cartoon Girlfriend. Trots den sparsmakade publiken utanför är det en gedigen skara människor som har samlats i det lilla tältet som kallas för Flickrummet. De kunde inte ha fått en bättre scen att spela på. Den lilla scenen gör att deras moderna punk kommer till sin rätta och får ljuda genom publiken som trängs.

De personifierar punken med sin attitydfylla spelning och låtar som får en att tänka till. De spelar låtar som tar upp aktuella ämnen som sexuella övergrepp och att kvinnor inte skall behöva vara rädd för att gå på festivaler. I låten ”What You asked for” tar de upp känslan av att inte vilja vara vad folk vill att man ska vara och i låten ”You’re little doll” finns ett tema av att inte vilja passa in.

Cartoon Girlfriend är ett band som bara har börjat. Vissa låtar under deras spelning är klart mer välarbetade än andra men det är uppfriskande att höra att deras senaste låtar har en lite annan ton är det tidiga materialet. De är mitt uppe i en utvecklingskurva som bara pekar uppåt och detta visar sig tydligt i nya låten ” Drop your boyfriend” som hintar om en utveckling i både deras låtskrivande och den musikaliska biten av deras artisteri.

|

Stundtals kan det kännas som att de upprepar sig. Deras repertoar är till stor del baserad på liknande teman och jag kan känna att jag söker något mer. Men kanske är det deras styrka? Att de har teman som sammanflätas kan vara det som gör att publiken efter konserten ropar ”en gång till, en gång till”.

Emma.isberg@norrbottensmedia.se