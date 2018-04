Skådespelaren Olivia Wilde sveper in i en röd kjol, högaktuella Issa Rae domderar inför kostymklädda mötesmän, tv-kändisen Tracee Ellis Ross glittrar i en discoutstyrsel, Letitia Wright från ”Black Phanter" tar plats, Emma Roberts, Michelle Rodriguez ... det hade kunnat vara ett highlightklipp från Oscargalans röda matta. Men det är det inte.

När Drake, världens kanske största manliga musiker just nu, släppte nya videon "Nice for what" blev det hett nyhetsstoff på världens nöjessajter. "Every famous woman ever is in the new Drake video", " Drake's celeb-heavy new video", "Star-studded music video". 15 mäktiga kvinnor under 4 minuter och 22 sekunder fick journalister, bloggare och fans att gå i spinn överallt.

Och där, mitt i världens mest omtalade musikvideo just nu, tar två norrbottniska tvillingar plats. Under fredagen hade Victoria och Elizabeth Lejonhjärtas kyliga blickar och mjuka handslag setts närmare 21 miljoner gånger på Youtube.

Norrbotten har "Insta-jedis". Det är dags att gå vidare från Maud Adams.

1974 tog fotomodellen från Malmudden plats i Bond-rullen "Mannen med den gyllene pistolen" och ingenting skulle bli sig likt igen. Luleåbornas självbild gick från att vara stålproducerande till stjärnfostrande. I hela mitt liv har jag levt med vetskapen att jag kommer från Maud Adams hemstad. Jag och Maud kommer från Luleå – grattis till mig, kul för oss.

Men för varje år, varje decennium, har stadens stjärnstatus minskat i styrka. I dag får du inte ens ett uppmuntrande ord i Sundsvall om du nämner Maud Adams. Nuförtiden sträcker vi oss desperat efter halmstrån i form av att Alicia Vikander och Alexander Skarsgård har befunnit sig i Luleå. Närmare stjärnorna än så har vi inte kommit.

Förrän nu.

Framgångssagan inleddes 2013 då Elizabeth Lejonhjärta lånade systern Victorias smartphone för att komma åt Instagram. Ganska snabbt insåg de oskiljaktiga tvillingarna att de lika gärna kunde skapa ett gemensamt konto och i samband med att följarskaran ökade riktades även världens blickar mot Luleåborna. 2015 uppmärksammades de av modemagasinet Vogue och kort därefter började världsartisten Drake följa dem på Instagram

Om James Bond öppnade dörren för Maud Adams har kanadensaren Drake öppnat dörren, eskorterat in tvillingarna Lejonhjärta, placerat dem på en piedestal och sedan agerat inkastare för att få resten av världen att gå in och bevittna underverket.

Artisten har tatuerat in deras namn på armen, han har en jeansjacka med Luleåsystrarnas ansikten på ryggen, hans senaste två inlägg på Instagramkontot (med 41 miljoner följare) visar Elizabeth och Victoria iklädda skivbolaget OVO:s kläder och han har låtit dem spela hårdkokta gevärgangsters i kortfilmen "Please forgive me".

På kort tid har systrarna, som nominerades till priset ”Årets look” på Elle-galan 2016, landat i ett sammanhang bland världens största kändisar just nu.

I dag har deras Instagramkonto @lejonhjerta 129 000 följare och varje gång deras bild syns på konton med 41 miljoner följare är det att jämföra med en filmpremiär med James Bond på 70-talet.

Vi har ingen anledning att skryta om Luleå-Maud längre ("ni vet hon som spelade älskarinnan till superskurken Francisco Scaramanga"). Däremot har jag inga problem med att droppa The Lejonhjerta Twins.

Det är fan så mycket coolare.