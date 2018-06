Många nyfikna blickar har riktats mot tv-teamet som följer polisernas arbete på Kirunafestivalen. En lokal version av amerikanska "Cops" spelas in och ska sändas på TV4 under nästa vår, som en uppföljare till serien "Stockholmspolisen".

Under de senaste månaderna har kamerorna följt med polispatruller i Piteå, Luleå, Gällivare, Kiruna, Umeå, Sundsvall och Östersund för att samla in material till serien som går under arbetsnamnet "Region nord".

Joakim Oja, polisens samordnare på regionnivå för filminspelningen, har tidigare berättat om förhoppningarna.

– Här har vi en chans visa en faktabaserad och korrekt bild av vår polisverksamhet. Vi hoppas att det här kan ge ett ökat intresse för polisens arbete och att fler söker till polisutbildningen, sa han.

Tanken med att besöka Kirunafestivalen under helgen är att skildra det hektiska arbetet under en festivalhelg, med mycket fylla och polisingripanden. Produktionsbolaget Alaska film och tv står för inspelningarna och privatpersoner som filmas under arbetet kommer att anonymiseras och vissa platser där ingripanden sker ska maskeras.