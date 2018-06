Darin

Kirunafestivalen

LKAB-scenen, lördag 22.00

Längd: 60 minuter

Bäst: Dansgolvskänslan under "Nobody knows" eller egentligen den goda stämningen överlag.

Sämst: Min överhängande rädsla gällande att Darin ska förvandlas till en bekväm kille som slutar showa.

Betyg: 4