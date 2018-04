Pite Havsbad ser till att sommaren blir ljus och värmande oavsett väderprognoser. Även om någon uppföljare till sommarens Beach party, då Per Gessle lockade 8 000 personer, inte offentliggjorts ännu har en rad välkända namn bokats in.

Midsommarhelgen inleder sommarsäsongen med uppträdande av Stiftelsen på midsommarafton och Emil Assergård på midsommardagen. Stiftelsen är ett av landets populäraste band och albumet ”Allting låter som Slipknot” som släpptes förra året tog plats på albumlistans förstaplats. Assergård är en av landets mest lovande talanger och är mest känd för låtarna "All in" och "Glid in i dina skönaste jeans".

I juli blir det ännu folkligare då årets Mello-succé Rolandz, med Robert Gustafsson som frontfigur, uppträder på havsbadet den 18 juli.

Helgen efter, den 25 juli, tar Sveriges countrydrottning Jill Johnson sig an scenen med sin hyllade show "That´s life". Föreställningen har fått bra recensioner över hela landet och fyllde Luleå Energi Arena med folk så sent som i mars.

Men arrangören hoppas ändå på att kunna presentera ytterligare en artist som kan locka storpublik i sommar.

– Vi hoppas som sagt få klart med en artist så att vi kan köra beachparty någon gång i augusti, säger hotellchef Ida Åhman till Piteå-Tidningen.

Men den som vill se på kända artister behöver inte vänta till sommaren, redan den 21 april uppträder Linda Bengtzing på Havsbadets schlagerkväll.