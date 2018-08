1. Familjen 2010/2018

I samband med det hyllade albumet “Mänskligheten” besökte Familjen Musikens makt för första gången under festivalens första år. Så här åtta år senare har han hunnit släppa fem album varav det senaste “Kom” släpptes i maj i år. Han har hunnit med att göra musikproduktioner åt till exempel Tove Styrke och Grant och gjort succé i programmet "Så mycket bättre". Med ett album som berör den politiska debatten inpaketerad i finslipad elektropop är han en efterlängtad bokning.

2. Beatrice Eli 2015/2018

Året efter debutskivan “Die Another Day” (2014) besökte Beatrice Eli Musikens makt första gången. Hennes scenframträdanden lämnar ingenting åt slumpen och senast hon besökte Luleå klev hon upp på scenen framför en publik som både skreksjöng med till “Girls” och vaggade till “Trust Issues” med en klump i halsen. Med en välarbetad ljudbild som doftar av pop och med texter som går rakt in i hjärtat är hennes andra spelning på festivalen något att se framemot.

3. Bob Hund 2011/2016

Det legendariska bandet Bob Hund har gjort två nedslag på Musikens makt. 2011 gjorde de sin debutspelning på Musikens makt. 2016 fick Bob Hund välja några av akterna som skulle spela på festivalen. Deras framträdanden har hyllats som legendariska och de har utnämnts till “Sveriges bästa liveband”. Nu var det ett tag sedan gruppen besökte Luleå men vem vet, kanske är det dags för en tredje spelning nästa år?

4. The Magnettes 2011/2017

|

Pop-bandet The Magnettes från Haparanda har gått från klarhet till klarhet under de senaste åren. I år fick gjorde de till exempel två riktigt bra speltider på festivalen South by Southwest. De har spelat egna shower i bland annat Los Angeles och en spelning på det som kallats världens största musikfestival: Summerfest i Milwaukee. En film om bandet är under produktion och under året har spelningarna avlöst varandra, att det är mycket som händer kring The Magnettes är en underdrift.

MER MUSIKENS MAKT: Dennis Kalla: "Jag vill bjuda publiken på något extra"

|

5. Maxida Märak 2015/2018

Sedan första skivsläppet 2014 har Maxida Märak briljerat med sina själfulla texter och de kraftfulla beatsen har blivit tyngre. Hon har hunnit med att sommarprata, göra en av huvudrollerna i “Midnattssol” och leda Grammisgalan. En spelning på musikens makt har hon avverkat och står inför sitt andra gig på årets festival. Hon signade nyss med ett nytt skivbolag och har hintat om ny musik, kanske får vi höra något nytt när hon ställer sig på Standscenen på musikens makt.

|

6. Amanda Bergman 2015 (med bandet Amason)/2016

Amanda Bergman har hunnit med två spelningar på musikens makt, första gången med gruppen Amason och året efter som soloartist. Hon är artisten som gjort musik under olika namn, till exempel Idiot Wind, Jaw Lesson och Hajen men alltid med en fingertoppskänsla för den finaste indiepopen. I år blir det tyvärr inget framträdande av Bergman och det var ett tag sedan hon släppte ny egen musik. Men som man brukar säga, hoppet är det sista som lämnar en och jag är nog inte ensam om att hoppas på ett triss i Luleå-besök från indiedrottningen.

|

7. Magnus Ekelund 2010/2011/2013

Tre spelningar på festivalen har det blivit för Magnus Ekelund som kanske är mer känd under artistnamnet Kitok. Han debuterade dock med indie-projektet Magnus Ekelund & Stålet och har under åren hunnit släppa flertalet album både som soloartist och som bandmedlem. De flesta kanske kopplar artistnamnet Kitok med dunderhiten "Paradise Jokkmokk" och visst slog han igenom för den stora publiken med den singeln som gick varm på olika radiostationer runt om i Sverige. Nu var det ett tag sedan Magnus Ekelund gjorde ett nedslag på festivalen och visst väntar vi på nästa stora hit?

|

8. Les Big Byrd 2013/2018

Les Big Byrd har kallats ett av landets bästa liveband så det kanske inte är så oväntat att de återvänder till musikens makt 2018. Förra året kom singeln "Two man gang" som hyllades som ett mästerverk och nu börjar det närma sig releasen av bandets andra fullängdare. Inför den nalkande spelningen på musikens makt har vi fått smakprov på hur musiken från kommande albumet kommer att låta och de verkar hålla sig i gränslandet mellan pop och psykedelisk kraut (?), en intressant kombination som kan hinta om en spännande spelning.