TORSDAG

19.00

Kids: Testa karusellerna på nya tivolit. Alternativt – ät remmar.

|

40-plussare:Janne Schaffer lirar Ted Gärdestad-låtar. Bra musik för mamma och pappa, kul med en gubbe som gör grimaser tycker treåringen.

Partymyra: Det är bara torsdag. En öl för att känna på stämningen räcker.

21.00

Kids: Gå hem. Ni ska vara hemma klockan nio.

|

40-plussare:The Soul Company är typ 50 pers på scenen och svettas som 1 000. Gå och kolla på öset.

Partymyra: Ja, vafan. Det är ju trevligt, vi sitter kvar i tältet ett tag. En till från baren?

|

23.00

Kids: Sov nu! Det kommer bli en lång helg.

|

40-plussare: Dags att runda av. Det kommer bli en lång helg.

Partymyra: Vem tar nästa runda? Nu kör vi! Punk Williams är på scenen och de är så jävla ösiga.

|

FREDAG

19.00

Kids:Theoz är ett ungdomligt geni. Gå dit och låtsas tycka illa om det.

40-plussare: Kratta manegen för barnvakten. Ät ordentligt och ta en dusch.

Partymyra: För er som suttit i öltält sedan lunch är det dags att börja runda av. Ni andra kan med fördel starta förfesten.

20.00

Kids: Stå kvar vid Cityscenen, lämna inte din plats. Bara en timme kvar till de kommer.

40-plussare: Festivalens mest givna – Lena Philipsson på LKAB-scenen. Gå dit och hoppas på "Dansa i neon".

Partymyra: Här finns olika skolor. För vissa är det perfekt att glida in och skråla till PH:s hits, för andra rekommenderas tältet. De flesta kör dock hemmafest ett tag till.

21.00

Kids: Nu är ni väl glada över att ni stannade och bevakade era platser? Hov1 på Cityscenen kommer bli galet.

40-plussare: Har du barn på festivalen gör du bäst i att kolla till dem nu.

Partymyra: Hitta en plats nära staketet, men ändå tillgång till Spis-tältets förnödenheter. Musik och fest i ett. Nu peakar kvällen.

22.00

Kids: En av kändisarna från "Så mycket bättre" står på scenen. Gå dit och ta en Snapchat-bild.

40-plussare:En av Sveriges bästa sångerskor, Sabina Ddumba, står på scenen. Gå dit och få kvällens bästa musikaliska upplevelse.

Partymyra: Nu börjar det bli jävligt trångt i tältet, dags att ställa sig i kö alternativt vakta sin plats.

23.00

Kids: Vill ni uppleva riktig rock n´roll – musik med riktiga instrument – har ni chansen nu. Men akta er för att bli skallade – vuxna dansar våldsamt till hård musik.

40-plussare:Graveyard skrämmer, men låt er inte luras av namnet – det är inget blodigt dödsmetalband, lyssnar ni noga hör ni 70-talsgunget.

Partymyra: Nu har ni chansen att röra på er till musik. Dags att lämna flaskorna och hoppdansa. Hämningarna har ni ändå tappat.

00.00

Kids: Är ni inte hemma nu kommer era föräldrar efterlysa er alternativ skämma ut er på stan.

40-plussare: Det är en dag i morgon också.

Partymyra: Gasa vidare en timme till, skynda sedan till noga utvalt matförsäljare.

LÖRDAG

19.00

Kids: En av Sveriges största stjärnor är i Kiruna och det sägs att han dessutom ska försöka spela musik. Missa inte.

40-plussare: Ni kan med gott samvete sitta på en uteservering och beställa in efterrätt. Låt barnen ha sitt roliga på stan.

Partymyra: Ett tips: Joakim Lundell som uppträder på scenen finns även på Youtube. Fokusera på att få igång hemmafesten.

20.00

Kids: Kändisspotting. Stå kvar längst fram vid scenen eller häng vid staketet utanför Ferrum för din chans till selfie med Jocke.

40-plussare:En unik möjlighet att lyssna på Sven-Ingvars utan att behöva skämma ut sig på en dansbana.

Partymyra: Samla gänget och gör en snabbkoll; hur många vill se Tove Styrke? Är det tillräckligt många kommer ni behöva den här timmen till att mobilisera.

21.00

Kids:Tove Styrke! Kör! Nu!

40-plussare: Sveriges stundande superstar uppträder på Cityscenen. Hon är mycket bättre nu än när hon var med i "Idol", trust me.

Partymyra: Är ni i form för att dansa?

22.00

Kids:Helgens sista höjdpunkt – alla kommer vara på Darin.

40-plussare: Han, den där söta med tandställning i "Idol", uppträder på stora scenen.

Partymyra: Allsång till "Ta mig tillbaka" och "Ja må du leva", dansgolv till "Step up" och "Money for nothing".

23.00

Kids: Sista chansen nu. Kör en sista karusell, köp en sista rem, ge någon en kram utan att riskera rött ansikte i skolkorridoren.

40-plussare: Är ni för gamla för "Mr. Clean" kan ni passa på att ta plats i något av tälten. Stöket bör flytta ut till scenen nu.

Partymyra: Nu jävlar blir det åka av. Till och med gubben som håller på att somna i bordet bredvid kommer vakna när Millencolin river igång. Upp och hoppa.

00.00

Kids: Trots att det är sommarlov, gå hem och sov. Vid den här tidpunkten kryllar stan av zombies.

40-plussare: Bra jobbat.

Partymyra: Vatten. Drick vatten.