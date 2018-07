Just nu är Chris Kläfford ute på en lång sommarturné på nästan sjuttio spelningar runt om i Sverige. Efter vinsten i Idol 2017 har hans karriär gått spikrakt uppåt och under året har han hunnit släppa två egna singlar. Med ett kort stopp under Sommarfesten i Kalix är sommaren fylld med resande och en ny stad nästan varje dag.

– På denna turné gör vi mycket covers men jag har väldigt mycket eget material som inte är släppt än. Vi kan inte släppa allt på en och samma gång utan man måste liksom ha ett singel-tänk. Jag vill försöka satsa på en skiva till nästa år och släppa singlar nu. Det kommer att komma minst fyra låtar till i år!

Att släppa egen musik efter många år som trubadur och del av band ser han på med glädje. Genom att blanda olika stilar har han kunnat skapa en bred repertoar vilket har varit viktigt anser han men han betonar vikten av att inte stressa fram något.

– Jag var väldigt stressig i början och kände att jag ville släppa musik direkt efter idol, i januari eller februari vilket jag inte hann eftersom att det var så mycket. Sedan drog melodifestivalen igång och då kände jag inte att det var värt att släppa egna låtar eftersom att fokus ligger på melodifestivalen. Därför valde vi att släppa ”What Happened To Us” i april vilket också är en bra månad eftersom att jag fyller år då!, säger Chris Kläfford och skrattar.

Det senaste halvåret har varit händelserikt. En resa till Los Angeles var en del av vinsten i Idol och under besöket fick publiken följa honom genom videobloggar. Tittaren fick bland annat hänga med när han spelade in musik i en studio på anrika Capitol Records.

– Hela upplevelsen blev väldigt surrealistisk, hur jag kan drömma om att jobba med musik och sedan sitta och skriva med låtskrivare som skrivit musik med bland andra bandet The Script. Då ifrågasätter man verkligen vad det är som händer egentligen, säger han.

Spelningen på kvällens sommarfest i Kalix utspelar sig i högsommarvärme och den något varma artisten ser framemot spelningen.

– Jag ser framemot att se så mycket folk som möjligt för det här var ett sjukt mysigt ställe, precis vid Kalixälven säger Chris Kläfford medan han blickar ut över den klarblå vattnet.