I slutet av februari avslöjade Luleå Hamnfestival Molly Sandén som sin första stora akt för kommande sommar. Under onsdagen breddades utbudet då EDM-rockbandet Smash into pieces offentiggjordes som dragplåster under lördagen den 7 juli.

Örebrobandet har blivit känt för att använda sig av den mystiska ledaren The Apocalypse Dj i sin marknadsföring och har fått några virala sensationer på sociala medier. Senaste singeln "Radioactive mother (lover)" släpptes i december och under åren har flera av deras singlar spelats flitigt på Spotify, där "Higher" kanske är mest känd med sina tre miljoner streams.