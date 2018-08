– Jag är involverad i ett band som heter Jubel och vi har råkat få en världshit med den gamla klassikern “Dancing in the moonlight” så det har varit fullt upp just nu, säger David Lindgren Zacharias.

Han är låtskrivaren och producenten från Luleå som ligger bakom hits från artister som Darin, Sanna Nielsen och senast Eagle Eye Cherrys comeback-singel ”Streets of you”. För publiken kanske han är lite okänd men han berättar att det alltid fanns en tydlig bild om att han skulle stå bakom artisterna och inte på scen.

– Det har väl varit något slags val också, jag har inte behovet av att synas. Jag trivs jättebra med det och trots att jag har haft band uppe i Luleå har jag aldrig tyckt att det var det roliga. Det har alltid var texterna som har varit grejen.

Karriären startade i Luleå men han är numera bosatt i Stockholm. Han berättar att intresset för popmusik fanns där tidigt men att uppväxten i Luleå gjorde det svårt för popintresset att blomstra.

– Det fanns mycket om man ville göra hårdare musik men om man ville göra popmusik fanns det inte så mycket. Det fanns ingenstans att gå ifall man ville ha hjälp med något. Jag kommer ihåg att jag kände mig ensam om att vilja hålla på med popmusik.

I frustration över att det inte fanns någonstans att gå ifall man ville hålla på med pop startade han utvecklingsbolaget BD Pop för att stötta lokala förmågor. Trots att han nu är bosatt i Stockholm finns drivet att fortsätta stötta det norrbottniska musiklivet kvar.

– Det har varit viktigt att fortsätta stötta det lokala, det är där mina rötter är. Det är jätteviktigt och kul för det finns väldigt många duktiga musiker och låtskrivare som kanske inte vet att de är så bra som de är.

Vi pratar om hur det var att gå från att vara Luleåbo och hålla på med något som många nästan såg ned på till att skriva musik till världsartister. Han säger att tron och kärleken till popmusiken har varit en av faktorerna till att det har gått så bra.

– Jag tror att det är svårt att göra något som man inte är. Man måste göra något som man gillar själv och jag gillar verkligen popmusik. Det är kul men jag tittar nog aldrig tillbaka på min karriär.

Under hösten är det fullt upp med nytt material till Darin kommande skiva som David Lindgren Zacharias är mycket involverad i. Bandet Jubel har fått stor spridning utomlands och han arbetar även med Anna Bergendahls kommande album. Det blir minst sagt en fullspäckad höst.