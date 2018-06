Lena Philipsson, Darin och Tove Styrke i all ära, men frågar du ungdomarna på Kirunafestivalen är det en kvartett från Lidingö som är regenter under den kommande helgen. Hiphopkungarna med det passande namnet Hov1 blev utsedda till årets grupp på P3 Guld-galan och belönades dessutom med Guldmicken som bästa liveakt, vilket knappast gör att förväntningarna på deras framträdande under fredagen sänkts.

Jag intervjuade dig för drygt två år sedan inför en spelning på Lillan i Luleå. Det har hänt en del sedan dess.

– Är det sant? Vad sjukt. Vi hade typ släppt en låt då, fan tiden flyger förbi, säger Noel Flike.

– Nu är vi är på god väg att hamna där vi vill vara.

Var är det?

– Vet inte riktigt. Ju mer man utvecklas desto högre ambitioner får man att utvecklas, det där ändras hela tiden.

Med superhitar som "Pari" och "Hon dansar vidare i livet" har de erövrat Spotifys låtlistor och under sommaren ska Hov1 erövra rikets festivalscener.

– I takt med att vi har utvecklats som låtskrivare och musiker har vi även försökt utvecklas som liveakt. Vi lägger ner mer tid, pengar och produktion på det. Vi är tio gånger bättre än för ett år sedan, säger Noel Flike.

Hur beskriver du er live?

– Det är något helt annat än det du får någon annanstans, vi fyller ett tomrum. Det är värt att se oss – jag hade velat se oss om jag inte var med i gruppen.

Efter gruppens medverkan i tidigare nämnde P3 Guld-gala fick de kritik för sitt sätt att uppträda i intervjusituationer, där många ansåg att de var arroganta och dryga.

– Folk får väl tycka vad man vill, att bara vara arg på något som någon gör – utan anledning eller att ha kollat upp bakgrunden – det går inte att lägga energi på det. Folk lägger ner så mycket på att vara arga, bittra och elaka, det är bara onödigt att försöka bemöta det.

Blev det en orättvis bild av er?

– Ja, eller jag vet inte riktigt. Jag bryr mig inte så mycket om vad folk har för bild. Jag lägger min tid och energi på att vara så glad och lycklig som möjligt. Folk får vara arga om de vill, men det är bara onödigt för dem i slutändan, säger Noel Flike.

Var ni dryga?

– Nej, jag tycker inte det.

Fredagens konsert på Kirunafestivalen blir speciell, åtminstone för en av medlemmarna i bandet. Ludwig Kronstrand fyller 21 år och har satt press på sina kompisar att uppvakta honom.

– Jag har sagt att om de inte planerar någonting som överträffar det jag förväntar mig kommer de inte få planera min svensexa om 15 år, säger Kronstrand.

Roligt att fira födelsedagen på Kirunafestivalen?

– Det ska bli kul, min pappa är gammal musiker och han har skrivit en låt om sin kompis som flyttade till Kiruna. Han skrev om att solen aldrig går ner i Kiruna, det ska bli jättekul och fint att se.

Hur ska ni tillfredställa Ludwigs förväntningar, Noel?

– Det blir en överraskning för honom, han vet ingenting. Det kommer gå bra.