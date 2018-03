Under South by southwest har House of songs i Austin fyllts av svenskar från musikbranschen, Dennis Kalla bor här, likaså medlemmarna i The Magnettes och Västerviks Dimpker Brothers med managers. Varje rum ser ut att ha fått ett gäng öppnade resväskor kastade inom sig och musiker under en hektisk festival skapar inte mycket tid för städning och omsorg.

Just denna vecka får huset agera sovplats och tillflyktsort snarare än en kreativ mötesplats, men inom – och utanför – dessa väggar har flera mästerverk skapats.

– En av mina bättre låtar har jag skrivit här, tillsammans med danska Ida Wenöe. Vi spelade den på en tillställning i Austin och sedan fick vi spela den på radio också, den är verkligen jättebra, berättar Dennis Kalla.

|

House of songs är skapat av Troy Campbell och hans kontakter med BD Pop har gjort att dörrarna öppnats för norrbottningar att träffa andra låtskrivare från hela världen i huset.

Rebecka Digervall, från The Magnettes, har även varit gäst i Campbells liknande projekt i Arkansas och spelade musik med Maia Hirashawa sist hon bodde i huset. Samma hus som satte grunderna till låten "Parking lot" från Magnettes senaste skiva.

Denna dag kompar Tomas Bäcklund Thuneström Dennis Kalla på piano medan han spelar sin senaste singel "Beautiful mistake" i vardagsrummet.

– Här är det bara fokus på att skriva låta, det är allt man gör när vi är här. Nu bor vi här för South by, men annars sitter man bara och skriver och spelar. Som en retreat, säger Dennis Kalla.

|

2016 var Kalla senast på låtskrivarresa till Austin, men hoppas kunna återvända snart för att skapa ännu fler låtar.

– Man blir så inspirerad när man är här, två gånger om dagen har du låtskrivarsessions och sedan har du åtta timmar till på dygnet att skriva. Det är meningen att du ska skriva låtar här och då släpper du allt annat och bara skriver, säger han.